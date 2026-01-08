Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються доступними для всіх, хто має реальну потребу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі стали доступними на постійній основі в межах соціальної ініціативи, повідомляє Politeka.

Про запуск щоденного формату допомоги поінформували організатори проєкту.

У місті запрацювала система підтримки для внутрішньо переміщених осіб і людей старшого віку, яка передбачає надання безоплатних гарячих обідів без складних бюрократичних процедур. Отримати страву можуть громадяни, що опинилися у складних життєвих умовах.

Ініціатива спрямована на покриття базових потреб і зменшення щоденного фінансового навантаження. Регулярне харчування розглядають як один із ключових елементів соціальної стабільності для вразливих категорій.

Варто зауважити, що прийом відвідувачів здійснює соціальний ресторан «Перемога». Особливу увагу приділяють літнім мешканцям, а також переселенцям, які втратили житло та проходять адаптацію в новому місті.

Щоб скористатися підтримкою, необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію через Telegram-чатбот. Після підтвердження даних людина може відвідувати заклад щодня без додаткових заяв.

Простір працює з 11:00 до 16:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3. Для приготування використовують свіжі інгредієнти, дотримуючись стандартів якості.

Фінансування забезпечують благодійні внески та партнерська підтримка. Організатори зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються доступними для всіх, хто має реальну потребу, а формат роботи можуть розширювати залежно від ресурсів.

