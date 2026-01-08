Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі стали доступними на постійній основі в межах міської соціальної ініціативи, повідомляє Politeka.

Про запуск відповідного формату допомоги поінформували організатори проєкту.

Формат допомоги передбачає щоденне надання гарячих обідів людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Організатори оголосили про запуск стабільної системи підтримки без тривалих перевірок і паперових процедур. Скористатися пропозицією можуть внутрішньо переміщені особи й мешканці поважного віку, що потребують базової продовольчої допомоги.

Варто також зауважити, що проєкт спрямований на зменшення фінансового тиску та забезпечення регулярного харчування. Такий підхід розглядають як важливий чинник соціальної рівноваги у прифронтовому регіоні.

Прийом відвідувачів здійснює соціальний ресторан «Перемога». Особливий фокус роблять на громадянах, які втратили домівки або проходять адаптацію після переїзду.

виплати, субсидія, пошта

Для отримання страв необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію через Telegram-чатбот. Після підтвердження даних доступ відкривається без повторних заяв.

Заклад працює з 11:00 до 16:00 за адресою: Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3. Під час приготування використовують свіжі інгредієнти з дотриманням санітарних вимог.

Фінансову частину забезпечують благодійники та партнери. Організатори підкреслюють, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишатимуться доступними надалі, а масштаби ініціативи коригуватимуть відповідно до наявних ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: що потрібно зробити для отримання допомоги.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де і за які навички платять до 26 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: базові товари різко додали в ціні.