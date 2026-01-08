Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишатимуться доступними надалі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі стали доступними на постійній основі в межах міської соціальної ініціативи, повідомляє Politeka.

Про запуск відповідного формату допомоги поінформували організатори проєкту.

Формат допомоги передбачає щоденне надання гарячих обідів людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Організатори оголосили про запуск стабільної системи підтримки без тривалих перевірок і паперових процедур. Скористатися пропозицією можуть внутрішньо переміщені особи й мешканці поважного віку, що потребують базової продовольчої допомоги.

Варто також зауважити, що проєкт спрямований на зменшення фінансового тиску та забезпечення регулярного харчування. Такий підхід розглядають як важливий чинник соціальної рівноваги у прифронтовому регіоні.

Прийом відвідувачів здійснює соціальний ресторан «Перемога». Особливий фокус роблять на громадянах, які втратили домівки або проходять адаптацію після переїзду.

Для отримання страв необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію через Telegram-чатбот. Після підтвердження даних доступ відкривається без повторних заяв.

Заклад працює з 11:00 до 16:00 за адресою: Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3. Під час приготування використовують свіжі інгредієнти з дотриманням санітарних вимог.

Фінансову частину забезпечують благодійники та партнери. Організатори підкреслюють, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишатимуться доступними надалі, а масштаби ініціативи коригуватимуть відповідно до наявних ресурсів.

