Подорожчання хліба в Дніпропетровській області стає все більш відчутним для місцевих жителів через зростання витрат на виробництво.

Подорожчання хліба в Дніпропетровській області вже відчувається на ринках і в магазинах, повідомляє Politeka.

Хоча хлібопекарські підприємства належать до критичної інфраструктури, фактичні умови їхньої роботи залишаються складними.

Галузь дедалі більше залежить від стабільності електропостачання, і навіть короткі перебої відразу впливають на собівартість продукції. Це й провокує подорожчання хліба у Дніпропетровській області.

Експерти зазначають, що у 2026 році підняття вартості торкнеться різних видів хлібобулочних виробів. Найдоступніші сорти масового споживання намагатимуться утримувати у межах мінімального підвищення.

А більш складні та спеціалізовані види можуть додати 10–15 відсотків. У разі проблем із електропостачанням або дефіцитом сировини деякі позиції можуть збільшити цінники більш, ніж на 20 відсотків.

Основна причина подорожчання хліба в Дніпропетровській області - нестача стабільних потужностей. Навіть за наявності електроенергії підприємства змушені працювати у режимі жорстких лімітів.

Експерти кажуть, що в таких умовах неможливо одночасно забезпечити повноцінну роботу печей, тістомісів та пакувальних ліній.

Додатковий тиск на ціни створює підняття вартості сировини, логістики та пального, а також кадровий дефіцит, що змушує підприємства збільшувати витрати на оплату праці.

Усе це формує нову економіку виробництва, де підвищення цінників стає лише питанням часу. Втім, експерти підкреслюють, що різкого стрибка вартості соціальних сортів чекати не варто. Однак повністю уникнути зміни цін у 2026 році навряд чи вдастьсяю

