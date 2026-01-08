Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надає переселенцям можливість проживати до року у спеціально облаштованих приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма розрахована на людей, які після медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у повсякденному житті.

Проживання фінансується з державного бюджету та не передбачає витрат для самих ВПО. Квартири або кімнати обладнані базовими зручностями, дозволяють самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Проєкт передбачає також психологічну та соціальну підтримку. Фахівці допомагають адаптуватися до нових умов, розвивати навички самостійного життя та вирішувати складні побутові ситуації. Комплексний супровід надається незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, які готові надати житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг та відповідати критеріям Кабміну. Приміщення має бути придатним для проживання та безпечним для мешканців.

Ініціатива безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямована не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності, відчуття безпеки та стабільності для тих, хто залишив домівку через війну. Міністерство соціальної політики закликає суворо дотримуватися процедур, щоб гарантувати ефективну та якісну підтримку переселенцям.

Крім того, в Дніпропетровській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують жителі тимчасових прихистків і домогосподарства, що не мають можливості самостійно підготувати оселі до зими.

