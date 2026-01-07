Графік відключення газу з 8 по 13 січня у Дніпропетровській області створить для місцевих жителів певні побутові незручності.

Графік відключення газу з 8 по 13 січня у Дніпропетровській області торкнеться кількох громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 8 по 13 січня у Дніпропетровській області введуть через виконання газонебезпечних робіт.

Так, у Піщанській територіальній громаді 08.01 блакитне паливо не подаватимуть з 09:00 до 16:00, а 09.01 – з 09:00 до 15:00 для 351 споживача приватного сектору.

Окрім цього, роботи пройдуть і в Широківській територіальній громаді. Там тимчасово залишаться без газопостачання 310 приватних будинків та один комунально-побутовий об’єкт 08.01 з 09:00 до 16:00.

Графік відключення газу з 8 по 13 січня у Дніпропетровській області також стосується і Губиниської ТГ. Там місцевим мешканцям довежеться терпіти тимчасові незручності впродовж 12.01 та 13.01 з 09:00 до 16:00. Ремонтні роботи створять дискомфорт в побуті для 93 приватних споживачів.

Аналогічна ситуація буде і в Магдалинівській ТГ. Там роботи зачеплять 321 будинок та п’ять комунально-побутових об’єктів. Обмеження також будуть діяти впродовж 12.01 та 13.01 з 09:00 до 16:00.

Фахівці "Газмережі" попереджають, що ремонти є важливими для безпеки жителів та безперебійногогазопостачання в майбутньому.

Газовики із місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" радять місцевим жителям уважно стежити за повідомленнями та дотримуватися правил безпеки, щоб після завершення робіт газопостачання відновилося без проблем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.