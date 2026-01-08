Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними факторами та необхідністю підтримувати стабільну роботу розподільчих мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановано з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнуться доставки газу до домівок, тоді як ціна самого палива для побутових споживачів залишиться незмінною.

Проєкт нових ставок уже надіслано до НКРЕКП для розгляду. Підвищення відбуватиметься у два етапи: перший стартує з початку року, другий — після 1 квітня. За попередніми розрахунками, середній показник по країні зросте близько на 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф підніметься майже на 190% та досягне 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. У «Гадячгазі» ставка стартує з 3,16 і після весняного етапу сягне 3,95 гривні. В інших регіонах підвищення буде менш відчутним: Закарпаття — 2,48, Харківська область — від 0,65 до 0,78 гривні.

Водночас вартість газу для населення залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр, діятиме під час воєнного стану та щонайменше пів року після його завершення.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними факторами та необхідністю підтримувати стабільну роботу розподільчих мереж. Мешканцям радять врахувати додаткові витрати під час планування сімейного бюджету.

Комунальні підприємства обіцяють опублікувати детальні розрахунки та порядок оплати на офіційних сайтах. Громадянам рекомендують регулярно перевіряти оновлення, щоб уникнути непорозумінь у платіжках і забезпечити своєчасну сплату рахунків.

Місцева влада наголошує, що дотримання правил оплати гарантує безперебійну роботу систем розподілу газу та підтримку якості послуг для всіх споживачів у регіоні.

