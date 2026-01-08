В ПФУ розкрили, якими будуть доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області зростуть у 2026 році для частини українців через підвищення прожиткового мінімуму, пише Politeka.net.

Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує мінімально встановлені законодавством вимоги, мають право на щомісячну доплату для пенсіонерів в Дніпропетровській області. Водночас розмір такої надбавки залишається доволі незначним.

За кожен додатково відпрацьований рік держава нараховує лише 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі, якщо людина має 10 років стажу понад норму, загальна сума доплати становитиме приблизно 300 гривень, що суттєво не впливає на розмір пенсійного забезпечення.

Окремо законодавством передбачені додаткові виплати для пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення та вже перебувають на заслуженому відпочинку. Йдеться про громадян, пов’язаних із територіями, що зазнали наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2026 році розмір такої щомісячної доплати збільшиться та становитиме 2595 гривень.

Окрім інших видів доплат, у 2026 році продовжує діяти система вікових надбавок до пенсійних виплат. Додаткові кошти передбачені для пенсіонерів після досягнення встановлених вікових рубежів — 75, 80 та 85 років.

Окрема програма соціальної підтримки діє для самотніх пенсіонерів. Особи віком від 80 років, які не перебувають у трудових відносинах і потребують постійної сторонньої допомоги, мають право на щомісячну доплату у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Станом на 1 січня 2026 року розмір такої виплати становить 1038 гривень і вона нараховується понад основну пенсію.

