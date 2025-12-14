Денежная помощь от ООН в Днепропетровской области может стать важной поддержкой для тех семей, которые отвечают критериям.

Денежная помощь от ООН в Днепропетровской области доступна украинцам, отвечающим определенным условиям, однако важно соблюдать осторожность во избежание мошеннических схем, сообщает Politeka.

Программа предусматривает выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с подтвержденным статусом за последние шесть месяцев и вернувшихся в Украину граждан после длительного пребывания за границей. Предпочтение отдают семьям с детьми, престарелыми или членами с инвалидностью.

Кроме социальных критериев важный экономический: домохозяйство не должно получать помощь от УВКБ ООН в течение последних трех месяцев, а средний доход на одного члена семьи не превышает 6,3 тысяч гривен в месяц.

Для подачи заявки требуются паспорт, ИНН, справка о ВПЛ и IBAN гривневого счета главного заявителя. Дополнительно могут потребовать свидетельство о рождении ребенка, документы об опеке или медицинское заключение в случае инвалидности или хронического заболевания.

Выплаты обычно производятся одним платежом на три месяца на счет руководителя домохозяйства. Денежные средства можно получить на банковский счет, через Western Union или на цифровой кошелек. Для наличных денег через Western Union требуется контрольный номер перевода (MTCN) и паспорт в течение 20 дней после получения SMS.

Специалисты предупреждают о мошеннических схемах: поддельные сайты, фейковые объявления и предложения «помощи за деньги». Чтобы обезопаситься, проверяйте информацию только на официальных ресурсах, не передавайте коды и реквизиты посторонним и избегайте сомнительных ссылок.

Денежная помощь от ООН в Днепропетровской области может стать важной поддержкой для тех семей, которые отвечают критериям, при соблюдении правил безопасности при оформлении и получении средств.

Источник: epravda.com.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: як отримати гарячі обіди.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: виплати можна витратити на окремі товари, які саме.

Как сообщала Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: частина українців отримає нову виплату, хто в списку щасливчиків.