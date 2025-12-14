Следует учитывать графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Одесской области в своем повседневном планировании.

Графики отключения света в неделю с 15 по 21 декабря в Одесской области вводятся в связи с проведением масштабных ремонтных работ, о чем информирует Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты ДТЭК "Одесские электросети" подготовили подробный график отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Одесской области.

В населенном пункте Флора 15 декабря электроснабжение будет полностью отключено с 08:00 до 19:00 — всего на 11 часов. Обесточивание охватит адреса:

Мырна, Молодижна, Петра Миллера, Украинська, Флора, Шкильна, Ягорлыцька.



В этот день с 8 до 19 часов также ожидают ограничения жителей поселка Окны, проживающих в домах на улицах:

Довженко Александра, Курортна.

В этот день отключения также произойдут с 8 до 19 часов в селе Нестоита на:

пров. Вишневый и улицы Шевченка, Иванивська.

Из-за проведения технических работ свет также будут выключать 16 числа с 08:00 до 19:00. Отключение будет касаться следующих населенных пунктов:

с. Леонтмвка улиця Леонтивка.

с. Маякы улиця Мыру.

Окны: вул. Довженка Олександра, Козацькои Славы, Курортна, Незалежности.

Флора: ул. Иванивська, Флора, Ягорлыцька.

Иванивка: ул. Иванивська.

Временное прекращение электроснабжения запланировано на 17 число на 08:00 - 19:00. Жители останутся без света в течение 11 часов в следующих населенных пунктах:

Нестоита, Соболевка (улица Польова), Мардаривка (улица Новоселив);

Также в этот день ограничения коснутся других населенных пунктов - свет будут выключать с 15:00 до 21:00.

в селах Малый Фонтан, Велыкый Фонтан, Любомырка, Дибривка, Гыдерым (улиц Незалежна, Травнева, Выноградна), Гонората, Мыколаивка Перша (ул. Заводська), Глыбочок (ул. Центральна), Борщи.



ДТЭК «Одесские электросети» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

