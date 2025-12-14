В Днепропетровской области ожидается существенное подорожание продуктов питания, что станет неприятной новостью для покупателей.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области может ощутимо ударить по семейным бюджетам жителей региона уже этой зимой, сообщает Politeka.

По прогнозам специалистов, больше пойдут вверх овощи борщового набора, а некоторые категории продукции вырастут в цене до 25% и более, в зависимости от состояния хранения и логистических затрат.

По словам экспертов, подорожание продуктов в Днепропетровской области связано с несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, сезон хранения овощей поступает в активную фазу: в декабре большинство культур переходят в длительное хранилище, где требуются стабильная вентиляция, обогрев и контроль температуры.

Во-вторых, энергозатратность процесса существенно повышает себестоимость продукции, особенно при перебоях с электроснабжением, когда фермеры вынуждены использовать генераторы.

В-третьих, дефицит современных овощехранилищ означает, что даже при хорошем урожае значительная часть продукции может испортиться, а значит предложение на рынке уменьшается, что автоматически подталкивает ценники вверх.

Кроме того, эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области в категории тепличной продукции продолжится в течение всего зимнего периода, ведь затраты на отопление и поддержание оптимальных условий роста остаются высокими.

Аналитики рынка уверены, что стоимость других продовольственных товаров тоже пойдет вверх. Поэтому местным следует готовиться к большим затратам на питание.

