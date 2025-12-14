Дефицит на определенные продукты в Днепропетровской области повлиял на рынок и отразился на кошельках местных жителей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области относится к мясу, сообщает Politeka.

В настоящее время в регионе наблюдается значительное повышение цен на свинину, что связано с ограниченным предложением и сокращением поголовья животных.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области ощущается особенно остро, а эксперты прогнозируют, что стоимость мяса продолжит расти в ближайшее время.

По данным аналитиков, дефицит продуктов в Днепропетровской области возник из-за сокращения численности свиней до 4,5 миллиона голов в частных хозяйствах, что создало ограниченное предложение на рынке и способствовало стремительному повышению закупочных ценников.

С начала 2025 года стоимость свинины выросла на 34%, а в годовом исчислении – на 60%. Такие показатели привели к активизации импорта мяса. В августе 2025 года Украина ввезла 4,6 тысячи тонн продукции, что на 48% больше, чем в июле.

В целом же за восемь месяцев года импорт достиг 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты ожидают, что к концу года объемы ввозимой продукции превысят 25 тысяч тонн.

Эти тенденции напрямую отражаются на рынке, ведь это повышает стоимость мясной продукции.

Динамика поголовья свиней показывает определенное обновление отрасли. К началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 7% больше, чем в январе.

Несмотря на рост численности на 330 тысяч голов с начала года предложение на рынке остается ограниченным, ведь около 65% общего поголовья удерживают промышленные предприятия.

