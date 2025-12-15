Мешканцям варто заздалегідь врахувати зміни у графіках відключення світла в Дніпропетровській області на 16 грудня.

У Дніпропетровській області 16 грудня діятимуть планові графіки відключення світла, які охоплять низку населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У компанії пояснюють, що графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 16 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Згідно з оприлюдненим графіком, упродовж дня електропостачання припинятимуть з 08:30 до 18:30 у селі Кисличувата. У цей період, тривалістю 10 годин, залишатимуться без світла вулиці:

Верхня, Кисличуватська, Комишуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чарівна, Широка, пров. Вишневий.

Крім того, будуть планові роботи з 08:00 до 18:00, у зв’язку з чим електроенергія буде відсутня у селищі Слобожанське на визначених вулицях:

Київська, Севастопольська, Слобожанська, Василя Сухомлинського.

З 8 до 18 години у межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

с. Кам’янка вул. Лісництво, Ліснича, Лісова

с. Новоолександрівка вул. 50 річчя Перемоги, 50 Років Перемоги, Берези, Волошкова, Дачна, Журавлина, Кленова, Крайня, Лоцманська, Нова, Новоолександрівка, Орендна, Осіння, Паркова, Покровська, Польова, Розова, Слов'янська, Слов’янська, Сонячна, Телевізійна, Щаслива, Яблунева, Янтарна.

Планові роботи триватимуть у місті Жовті Води з 08:00 до 17:00 за адресами:

Сергія Федорченка: 1-5, 7-9, 11-19 (непарні);

Соборна: 2, 2А, 4-14 (парні), 16А;

пров. Родинний: 2, 2А, 2Б, 2В;

бульвар Свободи: 28, 30, 32;

Музейна: 22, 26, 28;

Хмельницького: 17, 19.

Окремо зазначається, що в Тернівській громаді електропостачання тимчасово припинять з 08:00 до 18:00 на наступних вулицях:

Приточилівка, Спортивна, Павла Тичини, Лесі Українки, Івана Франка та відповідні провулки.

Енергетики закликають мешканців області завчасно врахувати зміни в графіку електропостачання, підготуватися до можливих незручностей та зарядити необхідні пристрої. Також наголошується, що за потреби можуть бути додатково запроваджені стабілізаційні або аварійні відключення.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.