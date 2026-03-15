Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Дніпропетровської області на понеділок, 16 березня 2026 року.

У Дніпропетровській області 16 березня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема, як повідомляють фахівці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", 16 березня спеціальні графіки відключення світла будуть застосовувати в місті Жовті Води. З 8:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятиме для деяких будинків по вул. Березнева, Героїв України, Івана Богуна, Козацької Слави, Шахтарської Слави, бульвару Свободи, пров. Володимира Філатова, Київський, Пирогова, Двірцевий.

У Кривому Розі, повідомляє Politeka, планове знеструмлення в понеділок відбуватиметься так само з 8:00 до 17:00 для будинків за адресами: вул. Генерала Безручка, 43; Гірників, 46; проспект Перемоги, 37, 37А, 43, 43Б.

А в селі Дніпровське Камʼянського району обмеження електропостачання діятимуть із 9:30 до 16:00 по вул. Нова, 1; Спортивна, 1; Чумацька, 1; Центральна, 15А, 19, 21, 22Б; Шкільна, 1, 2, 3, 7, 9.

Крім того, за даними ДТЕК, додатковий графік відключення світла 16 березня буде застосовано в межах Мирівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. Там без електроенергії тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:

Весела Федорівка (деякі будинки по вулицях Репіна, Сонячна, Травнева) – з 8:30 до 18:30;

Мирове (Миру, Привокзальна, Садова) – з 14:00 до 18:00;

Зоря (Степова) – з 9:00 до 15:00.

