Мешканців закликають звертати увагу на подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, щоб поїздки залишалися комфортними.

Оголошено подорожчання проїзду в Дніпропетровській області на маршрутах між Кам’янським і Дніпром, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють зміну тарифів економічними чинниками: зростанням вартості пального, подорожчанням запасних частин, витратами на технічне обслуговування та нестачею водіїв.

Наприклад, квиток на рейс до АС «Новий центр» компанії «Автопромінь» збільшився з 60 до 80 гривень. Подібні зміни почали діяти з 12 лютого на маршруті №100, який сполучає залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра, де тепер квиток коштує 70 гривень.

Нові розцінки охоплюють ключові рейси і мають забезпечити регулярність відправлень та стабільну роботу транспортної системи регіону.

Графік виїздів із Кам’янського у будні дні: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні автобуси курсують о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 та 16:00.

Зі сторони Дніпра від АС «Новий центр» робочі рейси виконуються о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а у вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.

Пасажирам радять враховувати нові тарифи при плануванні поїздок і заздалегідь перевіряти розклад, щоб уникнути незручностей. Деталі завжди можна уточнювати безпосередньо у перевізників, адже економічна ситуація може впливати на подальші зміни вартості квитків.

Окрім цього, мешканців закликають звертати увагу на подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, щоб поїздки залишалися комфортними, без затримок і непорозумінь.

