У Дніпрі протягом наступного тижня – з 16 по 20 березня 2026 року – будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах Дніпра з 16 по 20 березня 2026 року в місті діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Як повідомляють фахівці ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", у понеділок, 16 березня, графіки відключення світла в Дніпрі з 8:00 до 17:00 торкнуться будинків за такими адресами: вул. Академіка Янгеля, 31, 33; Інженерна, 9Г, Квартальна, 38.

З 10:00 до 12:00 в понеділок знеструмлення відбуватимуться частково по вулицях Агрономічна, Адміральська, Березнева, Бориса Мозолевського, Винахідниці Ющенко, Відрадна, Віктора Гошкевича, Волоська, Вроцлавська, Дачна та багатьох інших (повний список шукайте на офіційній сторінці ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК").

В інші дні тижня обмеження електропостачання в місті діятимуть із 8 до 17 години, повідомляє Politeka. Зокрема в вівторок, 17 числа, знеструмлення відбуватимуться для адрес: вул. Алана Шепарда, 15; Академіка Янгеля, 1; Незалежності, 13, 13Б, 15А, 17, 17А, 19А, 21, 24, 29.

У середу, 18.02, обмеження електропостачання торкнуться таких будинків: Новокримська, 42; Фабрично-заводська, 25; Будівельників, 22. У четвер, 19.02 – Незалежності, 6, 8, 14, 14А, 18, 18Д, 18К, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 28, 30, 32; Берестейська, 18-24 (парні); Промислова, 1Г, 3А; Фабрично-заводська, 58, 60, 60А, 62.

А у пʼятницю, 20 березня, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть по вул. Незалежності, 8, 8Б, 8Г, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К, а також проспекту Олександра Поля, 100, 104, 106, 106А, 108, 110.

