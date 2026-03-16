З початку 2026 року в Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у сфері розподілу газу, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються лише доставки через мережі, тоді як ціна самого палива для населення залишається незмінною. Перший етап нового тарифу стартував у січні, другий планується після 1 квітня.

У середньому по країні вартість розподілу зросла на 76%, у Дніпропетровській області — майже на 190%. Нова ставка становить 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у інших регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 грн залежно від місцевих умов. Ціна газу для населення залишилася на рівні 7,96 грн за кубометр і не змінюватиметься щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють відповідне підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: ремонт і обслуговування мереж, модернізація обладнання та забезпечення стабільного постачання ресурсу.

Фахівці радять місцевим мешканцям уважно перевіряти нарахування, своєчасно оплачувати рахунки та контролювати споживання газу. Перевірка герметичності приладів та оптимізація обігріву допомагає зменшити витрати і зберегти сімейний бюджет.

Також варто зауважити, що місцевим жителям нагадують стежити за оновленнями тарифів і планувати платежі, щоб уникнути непередбачених труднощів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області робить контроль за витратами та продумане планування бюджету важливим для стабільного забезпечення домогосподарств газом.

