Пасажирам Кам’янського повідомили, що з 9 березня відбулося подорожчання проїзду в Дніпрі на лівобережних автобусних маршрутах між Кам’янським і містом Дніпро, повідомляє Politeka.

З'явилася офіційна інформація від перевізника «Експрес-2001», який обслуговує рейси «Кам’янське (ККЗ «Мир», лівий берег) – Дніпро (цирк)».

Згідно з повідомленням компанії, з понеділка вартість квитка становить 80 гривень замість нинішніх 70 грн.

Перевізник пояснює, що підвищення тарифів пов’язане із зростанням комунальних та податкових платежів для автопідприємства, збільшенням цін на запчастини та пальне, суттєвим подорожчанням полісів цивільної відповідальності, а також зростанням витрат на діагностику транспорту та інші виробничі потреби.

Нагадаємо, що у лютому вже було підвищено вартість проїзду на правобережних автобусних маршрутах між Кам’янським і Дніпром. Зокрема:

– від залізничного вокзалу квиток коштує 70 гривень;

– від площі ДМК – 80 гривень.

Подорожчання проїзду в Дніпрі стосується всіх пасажирів, тому мешканцям радять враховувати нові тарифи під час планування поїздок, щоб уникнути непорозумінь і затримок.

В Дніпрі обмежено рух транспорту через початок першого етапу ремонту трамвайної колії на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців, повідомляє Politeka.

Як зазначили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, роботи розпочалися 1 березня 2026 року і триватимуть до 1 травня 2026 року. На час ремонту закрито правий поворот із проспекту Богдана Хмельницького на вулицю Чорних Запорожців. Обмеження стосуються як громадського, так і приватного транспорту.

