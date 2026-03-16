У Кривому Розі запустили програму гуманітарної допомоги для ВПО, організовану волонтерським центром «Вільні разом», що надає базові продукти та соціальну підтримку переселенцям і місцевим жителям, повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована на людей, які через війну втратили стабільний дохід та опинилися у складних життєвих обставинах. Пріоритет надають родинам із найбільш нагальними потребами, включно з тими, хто раніше не звертався за допомогою або подавав заявки до серпня 2025 року. Це дозволяє охопити ширше коло отримувачів та уникнути повторного оформлення заяв.

Видача відбувається щодня, але обмежена до 150 сімей на день. Такий підхід допомагає впорядкувати процес, зменшити черги та забезпечити безпеку. Пакунки передають особисто після попередньої реєстрації, що гарантує прозорість і рівний доступ для всіх охочих.

Набори містять продукти тривалого зберігання, розраховані на певний період, і регулярно поповнюються. Волонтери закликають дотримуватися графіка отримання, щоб забезпечити наявність запасів для інших родин.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. На сьогодні передано понад двісті комплектів приблизно такій самій кількості сімей, а роботу планують продовжувати у наступні місяці.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут переселенців, знизити соціальну напругу та надати відчутну підтримку у непростих умовах.

Окрім цього, жителі Дніпропетровської області мають змогу отримати додаткові виплати, що надаються як компенсація за проживання на небезпечних територіях, доповнюючи базову допомогу від держави та волонтерів.

