Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 березня будуть діяти через планові та профілактичні роботи.

Інформацію про обмеження надали кілька місцевих громад із посиланням на «ПЕЕМ ЦЕК».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 березня будуть діяти через планові та профілактичні роботи. Для зручності мешканців оприлюднено детальні графіки відключень на 17 березня, що дозволяє заздалегідь спланувати справи та уникнути неприємних сюрпризів через тимчасові перебої з електропостачанням.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи у межах міста Жовті Води. У зв’язку з виконанням профілактичних робіт з 08:00 до 17:00 години 17.03.2026 року буде відключення електроенергії за такими адресами:

Авангардна;

Будівельників: 38, 47, 49, 51;

Гімназійна: 2А;

Національної гвардії України: 1, 1Г, 3, 5, 7;

Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парні), 13, 14, 14А, 15, 16-22 (парні);

Яворницького: 6;

Березнева: 54-60 (парні), 97-105 (непарні);

пров. Затишний: 1-8;

пров. Мальовничий: 1-8;

пров. Привокзальний: 2-8 (парні), 8А, 10, 12;

пров. Яблуневий: 1-7 (непарні).

Енергетики також також будуть проводити профілактичні роботи в межах Кам'янського району, через що світло вимикатимуть в селі Дніпровське з 8 до 16:30 години. Знеструмлення стосуються таких адрес:

Набережна: 1В, 2-8 (парні), 18;

Козацька: 4Г;

Лісна: 1Б, 3, 106;

Чумацька: 15;

Шкільна: 2, 8.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Дніпрі: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: хто може отримати набори та які умови діють.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: як знайти свою бажану домівку.