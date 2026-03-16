При завершенні опалювального сезону у Дніпропетровській області водночас враховується не лише денна температура, а й нічні показники.

Дата завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області на 2026 рік ще не визначена, проте вимкнення батарей відбуватиметься за встановленими правилами, пише Politeka.net.

Кожен населений пункт самостійно визначає, коли припиняти подачу тепла, враховуючи погодні умови, стан тепломереж і потреби мешканців. Саме тому дати відключення опалення можуть відрізнятися навіть у межах однієї області.

Під час ухвалення таких рішень місцева влада керується чинними правилами теплопостачання, визначеними постановою Кабінету Міністрів №830. Відповідно до цих норм, підставою для початку поступового завершення опалювального сезону вважається стабільне потепління — коли середньодобова температура повітря перевищує +8 °C протягом трьох днів поспіль.

Водночас враховується не лише денна температура, а й нічні показники. Середньодобове значення визначають на основі температури протягом усієї доби. Такий підхід допомагає уникнути передчасного відключення тепла, адже навесні нерідко трапляються різкі перепади температури або нічні заморозки.

Фахівці наголошують, що зазначене правило є орієнтиром для місцевих органів влади. Остаточне рішення в 2026 році ухвалять з урахуванням реальної ситуації у конкретній громаді.

Наприклад, якщо вдень температура піднімається до +10…+12 °C, але вночі опускається до нуля, середньодобовий показник може бути нижчим за встановлений поріг. У такому випадку подачу тепла можуть продовжити, щоб забезпечити комфортні умови для мешканців.

Зазвичай у Дніпропетровській області опалювальний сезон завершується наприкінці березня або на початку квітня. Однак ці строки можуть змінюватися залежно від погодних умов конкретного року. Якщо весна приходить раніше і температура стабільно тримається на високому рівні, батареї можуть вимкнути раніше. Якщо ж погода залишається прохолодною, опалення можуть залишити ще на певний час.

Крім погодного фактору, важливе значення має і стан теплової інфраструктури. У громадах, де котельні працюють стабільно, а мережі перебувають у належному технічному стані, завершення опалювального сезону можуть провести швидше.

Натомість у населених пунктах, де існують ризики технічних проблем або прогнозується можливе похолодання, влада може відкласти відключення тепла, щоб уникнути незручностей для жителів.

