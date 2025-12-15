Жителям следует заранее учесть изменения в графиках отключения света в Днепропетровской области на 16 декабря.

В Днепропетровской области 16 декабря будут действовать плановые графики отключения света, охватившие ряд населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО «ДТЭК Днепровские электросети».

В компании разъясняют, что графики отключения света в Днепропетровской области на 16 декабря связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Согласно обнародованному графику, в течение дня электроснабжение будет прекращаться с 08:30 до 18:30 в селе Кыслычувата. В этот период, продолжительностью 10 часов, будут оставаться без света улицы:

Верхня, Кыслычуватська, Комышуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чаривна, Шырока, пров. Вышневый.

Кроме того, запланированы плановые работы с 08:00 до 18:00, в связи с чем электроэнергия будет отсутствовать в поселке Слобожанське на определенных улицах:

Киевская, Севастопольська, Слобожанська, Васыля Сухомлынського.

С 8 до 18 часов в пределах Новоолександровского сельского территориального общества будет отключение электроэнергии в таких населенных пунктах:

с. Камянка ул. Лисництво, Лиснича, Лисова

с. Новоолександривка вул. 50 риччя Перемогы, 50 Рокив Перемогы, Березы, Волошкова, Дачна, Журавлына, Кленова, Крайня, Лоцманська, Нова, Новоолександривка, Орендна, Осиння, Паркова, Покровська, Польова, Розова, Словянська, Сонячна, Телевизийна, Щаслыва, Яблунева, Янтарна.

Плановые работы будут проходить в городе Жовти Воды с 08:00 до 17:00 по адресу:

Сергия Федорченка: 1-5, 7-9, 11-19 (непарні);

Соборна: 2, 2А, 4-14 (парні), 16А;

пров. Родынный: 2, 2А, 2Б, 2В;

бульвар Свободы: 28, 30, 32;

Музейна: 22, 26, 28;

Хмельныцького: 17, 19.

Отдельно отмечается, что в Терновской общине электроснабжение временно прекратят с 08:00 до 18:00 на следующих улицах:

Прыточыливка, Спортывна, Павла Тычыны, Леси Украинки, Ивана Франка та соответствующие проулки.

Энергетики призывают жителей области заблаговременно учесть изменения в графике электроснабжения, подготовиться к возможным неудобствам и зарядить необходимые устройства. Также отмечается, что при необходимости могут быть дополнительно введены стабилизационные или аварийные отключения.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.