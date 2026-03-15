Поступове завершення опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області дозволяє мешканцям планувати витрати та зберігати комфортні умови в оселях.

Завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області на 2026 рік відбуватиметься за встановленими правилами, повідомляє Politeka.net.

Заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва обласної військової адміністрації Олена Засікан зазначила, що поточний опалювальний період став одним із найскладніших за останні роки. Найбільші проблеми виникали під час сильних морозів, коли відключення електроенергії призводило до перебоїв з теплопостачанням у деяких будинках.

Головним завданням у такі періоди було уникнути розмороження систем. Аварійні бригади працювали цілодобово, швидко реагуючи на знеструмлення та усуваючи наслідки пошкоджень.

Особливу увагу приділяли Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілів понад сто житлових будинків залишилися без централізованого теплопостачання. Місцева влада запровадила для мешканців пільговий тариф на електроенергію. З початку року область пережила два масштабні блекаути, наразі діють погодинні графіки відключень для стабілізації систем.

Попри відсутність точних дат, підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася. Міський голова Борис Філатов нагадав про атаки на енергетичну інфраструктуру у листопаді 2022 року, які спричинили масштабний блекаут. Завдяки заздалегідь проведеній підготовці та злагодженій роботі комунальних служб, місто змогло витримати ці випробування.

Філатов наголосив, що пріоритет влади — забезпечення мешканців водою та теплом. Вже проводяться наради та аналізуються проблемні ділянки для покращення роботи мереж у наступному опалювальному періоді.

Рішення щодо завершення опалювального сезону ухвалюватимуть згідно з постановою Кабміну №830. Опалення припинять, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищить +8 °C. Остаточну дату можуть коригувати місцеві органи влади, орієнтуючись на фактичні погодні умови та стан інфраструктури.

Джерело: Факти.

