Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Дніпрі обіцяє переважно хмарну атмосферу та поступові коливання температури.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Дніпрі вказує на стабільний атмосферний фон із незначними змінами тиску та помірним вітром протягом усього періоду, повідомляє Politeka.

На сайті sinoptik.ua метеорологи оприлюднили детальний прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Дніпрі.

16 березня у місті протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме від +5° у нічні години до +9° вдень. За відчуттями буде трохи прохолодніше, особливо вранці.

17 березня ранок у місті буде безхмарним, однак уже в другій половині дня небо затягнеться хмарами. До вечора збережеться похмура атмосфера. Температура коливатиметься від +5° до +8°.

18 березня хмарність збережеться з ранку і до кінця дня. Більшість доби пройде без опадів, проте ближче до вечора можливий дрібний дощ. Температура повітря становитиме від +4° до +6°.

Саме у цей період прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Дніпрі демонструє короткочасне підвищення ймовірності опадів, однак вони матимуть локальний характер і не триватимуть довго.

19 березня протягом усього дня утримуватиметься хмарна атмосфера. Температура підніметься до +9° у денні години.

20 березня з ранку до вечора небо буде переважно затягнуте хмарами. Температура повітря сягатиме +10° вдень. Опадів не прогнозують. Показники вологості залишатимуться помірними.

21 березня сонце з’являтиметься рідко, адже хмарність переважатиме протягом усього дня. Температура підніметься до +11° у денні години. Вітер буде помірним. Опадів не передбачається.

22 березня небо продовжить бути затягнуте хмарами. Температура повітря коливатиметься від +6° уночі до +11° вдень. Опадів не очікується. Атмосферні показники залишатимуться відносно стабільними, а вітер буде помірним.

