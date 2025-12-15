Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно виконати декілька кроків.

У Дніпрі продовжує роботу соціальний ресторан, де внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продукти у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють на сайті організаторів проєкту.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і має на меті забезпечити їх щоденним повноцінним харчуванням. Соціальний ресторан надає безкоштовні продукти для ВПО та людей поважного віку у вигляді гарячих обідів.

Особливу увагу в межах проєкту приділяють пенсіонерам, які гостро відчувають наслідки війни та економічних труднощів. Для багатьох із них навіть одна порція гарячої їжі є суттєвою підтримкою — не лише матеріальною, а й моральною, адже вона дарує відчуття турботи, уваги та людської підтримки.

Важливою частиною діяльності ресторану є допомога внутрішньо переміщеним особам, які через бойові дії втратили свої домівки та змушені адаптуватися до нових умов життя. Щоб скористатися можливістю отримувати безкоштовні обіди, необхідно пройти просту онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Після підтвердження даних відвідувачі можуть щодня приходити до закладу та отримувати гарячу їжу.

Соціальний ресторан «Перемога» працює без вихідних щодня з 11:00 до 16:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3.

У закладі готують повноцінні та поживні страви зі свіжих продуктів, приділяючи увагу якості їжі та створенню теплої, майже домашньої атмосфери для кожного гостя.

Робота проєкту частково фінансується завдяки благодійним внескам. Організатори закликають небайдужих долучатися до підтримки ініціативи: зробити пожертву можна онлайн, обравши будь-яку зручну суму, щоб допомогти забезпечити гарячим харчуванням тих, хто цього найбільше потребує.

