Для отримання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області внутрішньо переміщеним особам пропонують кілька варіантів.

Частині українців доступна нова грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області від держави, відомо хто саме зможе її отримати та як це зробити, пише Politeka.net.

Деталі розкрили у Міністерстві соціальної політики.

Внутрішньо переміщені особи в Україні отримають нову форму державної підтримки напередодні початку опалювального сезону. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, ухвалене рішення має на меті розширити можливості допомоги для переселенців і забезпечити їх базові потреби у холодний період року.

Йдеться про виділення державних коштів на придбання твердого палива. Ця проблема давно потребувала системного вирішення, адже донедавна матеріальну допомогу на закупівлю вугілля чи дров надавали переважно міжнародні організації, і то лише мешканцям прифронтових регіонів. Водночас тисячі переселенців, які нині проживають в інших областях України, також гостро потребують такої підтримки, однак залишалися поза межами цієї грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області.

Згідно з новими правилами, грошову підтримку від держави зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які вже користуються субсидіями або пільгами на паливо і фактично проживають у будь-якій області країни, окрім прифронтових територій.

Як оформити грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області

Для отримання коштів внутрішньо переміщеним особам пропонують кілька варіантів:

особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України, органів місцевого самоврядування – сільських, селищних чи міських рад, а також до відповідних військових адміністрацій або центрів надання адміністративних послуг;

онлайн подати заявку через офіційні сайти Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики чи за допомогою порталу “Дія”.

У Міністерстві підкреслюють, що своєчасне оформлення документів дозволить переселенцям отримати кошти до настання холодів і вчасно забезпечити домівки паливом. Таким чином, нова програма стане ще одним кроком держави у напрямку підтримки людей, які через війну були змушені залишити свої домівки та розпочати життя в нових умовах.

