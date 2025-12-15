Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області має забезпечити мінімальні потреби.

У Дніпропетровській області стартувала ініціатива, що передбачає гуманітарну допомогу для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на забезпечення внутрішньо переміщених осіб та інших громадян необхідними ресурсами для комфортного та безпечного проходження зимового періоду.

За інформацією Карітас Донецьк у Дніпрі, допомога охоплює багатосекторне забезпечення людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Основними отримувачами є внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі та мешканці тимчасових пунктів проживання, які не можуть самостійно підготуватися до холодів або отримати державну підтримку.

Особливу увагу приділено людям похилого віку, особам з інвалідністю, пацієнтам із хронічними та тяжкими захворюваннями, жінкам із груп ризику, сім’ям із дітьми до 3 років та багатодітним родинам, де троє і більше дітей до 18 років.

У рамках проєкту надаються різні форми допомоги: паливні брикети для опалення та гранти на оплату комунальних послуг. Географія реалізації включає Синельниківський та Нікопольський райони.

Зокрема, у Синельниківському районі мешканці Слов’янської територіальної громади отримають паливні брикети. У Нікопольському районі села Зоря та Приміське забезпечать грантами на оплату комунальних послуг, а села Покровське та Марганецька міська громада отримають паливні брикети.

Головна мета програми — створити умови для безпечного проживання та підтримки найвразливіших верств населення, щоб гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечувала мінімальні потреби та підвищувала життєву стабільність у зимовий період.

