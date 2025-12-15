Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо выполнить несколько шагов.

В Днепре продолжает работу социальный ресторан, где внутри перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продукты в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и цель обеспечения их ежедневным полноценным питанием. Социальный ресторан предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и людей почтенного возраста в виде горячих обедов.

Особое внимание в рамках проекта уделяют пенсионерам, остро ощущающим последствия войны и экономическим трудностям. Для многих из них даже одна порция горячей пищи является существенной поддержкой — не только материальной, но и моральной, ведь она дарит чувство заботы, внимания и поддержки людей.

Важной частью деятельности ресторана является помощь внутренне перемещенным лицам, которые из-за боевых действий потеряли свои дома и вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. Чтобы воспользоваться возможностью получать бесплатные обеды, необходимо пройти простую онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. После подтверждения данных посетители могут ежедневно приходить в заведение и получать горячую еду.

Социальный ресторан «Победа» работает без выходных ежедневно с 11.00 до 16.00 по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, 1–3.

В заведении готовят полноценные и питательные блюда из свежих продуктов, уделяя внимание качеству еды и созданию теплой почти домашней атмосферы для каждого гостя.

Работа проекта частично финансируется благодаря благотворительным взносам. Организаторы призывают неравнодушных приобщаться к поддержке инициативы: сделать пожертвование можно онлайн, выбрав любую удобную сумму, чтобы помочь обеспечить горячим питанием тех, кто в этом больше нуждается.

