В Днепре продолжает работу социальный ресторан, где внутри перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продукты в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.
Инициатива направлена на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и цель обеспечения их ежедневным полноценным питанием. Социальный ресторан предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и людей почтенного возраста в виде горячих обедов.
Особое внимание в рамках проекта уделяют пенсионерам, остро ощущающим последствия войны и экономическим трудностям. Для многих из них даже одна порция горячей пищи является существенной поддержкой — не только материальной, но и моральной, ведь она дарит чувство заботы, внимания и поддержки людей.
Важной частью деятельности ресторана является помощь внутренне перемещенным лицам, которые из-за боевых действий потеряли свои дома и вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. Чтобы воспользоваться возможностью получать бесплатные обеды, необходимо пройти простую онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. После подтверждения данных посетители могут ежедневно приходить в заведение и получать горячую еду.
Социальный ресторан «Победа» работает без выходных ежедневно с 11.00 до 16.00 по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, 1–3.
В заведении готовят полноценные и питательные блюда из свежих продуктов, уделяя внимание качеству еды и созданию теплой почти домашней атмосферы для каждого гостя.
Работа проекта частично финансируется благодаря благотворительным взносам. Организаторы призывают неравнодушных приобщаться к поддержке инициативы: сделать пожертвование можно онлайн, выбрав любую удобную сумму, чтобы помочь обеспечить горячим питанием тех, кто в этом больше нуждается.
