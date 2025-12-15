Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена великою кількістю пропозицій, тож кожен зможе знайти те, що йому до душі.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна як у роздрібній торгівлі, так і на промислових підприємствах та в ресторанному бізнесі, повідомляє Politeka.

Кожна пропозиція із сайту work.ua передбачає офіційне працевлаштування та конкурентну оплату.

Серед актуальних варіантів роботи для пенсіонерів у Дніпрі можна виділити вакансію продавця-консультанта у супермаркеті Varus.

Кандидат на посаду має бути готовим до таких обовʼязків: вітати та консультувати клієнтів, допомагати з товарами, обслуговувати касу та співпрацювати з командою для забезпечення високого рівня сервісу.

Зарплата коливається від 16 300 до 18 000 гривень, і компанія пропонує дружній колектив, комфортні умови праці та можливість кар’єрного зростання.

Інший варіант для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Дніпрі, пов’язаний із промисловістю. Машиніст крана на металургійному виробництві маже отримувати від 20 800 до 22 800 після оподаткування.

Обов’язки включають управління вантажопідйомними кранами, транспортування та переміщення продукції, контроль за безпекою та дотримання технологічних інструкцій. Для кандидатів важливий досвід від одного року, наявність посвідчення машиніста та знання правил безпеки.

Також у сфері ресторанного обслуговування доступна вакансія працівника закладу МакДональдз. Досвід тут не обов’язковий. Обов’язки включають приготування страв, формування замовлень, обслуговування клієнтів та підтримання чистоти.

Оплата складає 136,88 грн/год до відрахування податків, а додатково можна отримати щомісячний та річний бонус. Чим більше відпрацьованих годин, тим вищий дохід.

