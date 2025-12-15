Це призводить до дефіциту хліба у Кривому Розі та інших регіонах, створюючи додатковий тиск на внутрішній ринок.

У Кривому Розі спостерігається дефіцит хліба, що виник через недостатній урожай жита, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

Відповідні дані були озвучені під час форуму в межах виставки Agro2Food, на яку посилається фахівець Родіон Рибчинський.

За його словами, країна потребує масштабного збільшення поставок жита, оскільки власного виробництва недостатньо. Це призводить до дефіциту хліба у Кривому Розі та інших регіонах, створюючи додатковий тиск на внутрішній ринок.

Причиною ситуації є небажання аграріїв засівати житом. Хоч площі під озиме жито на сезон 2026 року зросли приблизно на 5%, цього обсягу недостатньо для компенсації нестачі. Рибчинський зазначив, що осіння посівна не зможе вирішити проблему повністю.

Галузеві об’єднання «Борошномели України» та «Всеукраїнська асоціація пекарів» ще минулого літа вказували на дефіцит жита та житнього борошна, який спостерігається вже кілька сезонів поспіль. Виробники уникають цієї культури через нижчу врожайність — близько 40 ц/га проти 60 ц/га у пшениці — та відсутність значного експортного попиту, адже жито здебільшого потрібне для внутрішнього ринку.

Експерти закликають фермерів розглянути потенційну вигідність вирощування жита в умовах обмежень на експорт зернових. Рибчинський повідомив, що ціни на жито значно зросли: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 тис. грн, то в травні 2025-го — вже 12–14 тис. грн.

Вартість українського житнього борошна досягла 18 тис. грн за тонну, а продукт з імпортного зерна коштує близько 20 тис. грн. Для порівняння, торік у травні борошно коштувало приблизно 10 тис. грн.

Фахівці застерігають, що подорожчання може змусити деякі хлібопекарські підприємства тимчасово або повністю зупинити виробництво житнього хліба.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.