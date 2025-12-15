У Кривому Розі ВПО можуть отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності волонтерів гуманітарного центру «Вільні разом», пише Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Допомога у вигляді безкоштовних продуктів надається ВПО, які раніше не зверталися до центру, а також тим, хто отримував підтримку востаннє не пізніше серпня 2025 року включно. Такий принцип дозволяє раціонально розподіляти наявні ресурси та охоплювати допомогою якомога більше людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Щодня гуманітарна організація приймає обмежену кількість заявників — до 150 родин. Це рішення спрямоване на впорядкування процесу видачі допомоги, зменшення черг та забезпечення комфортних умов для відвідувачів.

Волонтери наголошують, що гуманітарну допомогу може отримати виключно особа, яка особисто подала заявку. Передача продуктів третім особам без присутності заявника не передбачена.

Продуктові набори містять базові харчові товари першої необхідності, що дає змогу переселенцям та людям похилого віку частково забезпечити свої потреби у харчуванні. Представники центру запевняють, що запасів достатньо, тому просять відвідувачів зберігати спокій і не створювати ажіотажу.

Пункт видачі гуманітарної допомоги працює щодня з 9:00 до 16:00. У цей же час функціонує гаряча лінія, за якою можна отримати детальну інформацію або консультацію. Вихідними днями для центру є субота та неділя. Саме там ви зможете дізнатись, коли буде наступна роздача.

За результатами однієї з роздач в межах співпраці з міжнародною організацією Global Empowerment Mission волонтери видали 221 продуктовий набір для 190 родин.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.