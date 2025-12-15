Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі залишається важливою підтримкою для певних категорій українців, тому розповідаємо деталі.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі передбачена тим, хто вимушений орендувати житло в новій громаді, повідомляє Politeka.

Йдеться про програму Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яка передбачає фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб з вразливих категорій, що наразі проживають на території Дніпропетровської області.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі надається у межах ініціативи УВКБ ООН для покриття витрат на оренду житла людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії.

Програма орієнтована на родини та окремих людей зі статусом внутрішньо переміщеної особи, отриманим після 24 лютого 2022 року.

Окрім цього, ініціатива має на меті не лише тимчасову фінансову підтримку, а й сприяння інтеграції переселенців у місцеві громади.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі нараховується строком на шість місяців, за умови що заявники можуть підтвердити реалістичний план подальшого отримання доходів, який дозволить їм самостійно оплачувати оренду надалі.

Йдеться, зокрема, про офіційне працевлаштування або відкриття власної справи.

У програмі можуть брати участь громадяни, які проживають у місцях тимчасового розміщення, включених до офіційного переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 930, а також ті, хто змушений мешкати у приміщеннях, не пристосованих для постійного проживання.

Підтримка також передбачена для мешканців модульних містечок, для внутрішньо переміщених осіб, які орендують дім з незадовільними умовами проживання, а також для людей, які винаймають помешкання, але перебувають під реальною загрозою виселення.

