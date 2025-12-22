В Кривом Роге за последние четыре недели зафиксировано подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Минфина .

Наибольший рост затронул молочные изделия, крупы и некоторые овощи, что ощутимо влияет на семейные расходы.

Масло «Крестьянское» 72,5% весом 200 граммов в настоящее время стоит в среднем 120,23 грн, что на 2,18 больше, чем в ноябре. В магазинах цена отличается: Auchan – 114 гривен, Megamarket – 121,70, Metro – 125 гривен. Рост объясняют повышением затрат на производство и логистику.

Гречка тоже подорожала. Средняя стоимость на 1 кг составляет 45,13, ​​что на 1,56 выше, чем в прошлом месяце. Разница в торговых точках значительна: Auchan предлагает продукт за 38,30 грн., Novus – 40,89, Megamarket – 56,20. Эксперты отмечают, что на стоимость влияют сезонные колебания, транспортные расходы и спрос на крупы.

Среди овощей больше выросла стоимость на свеклу. Средняя стоимость килограмма достигла 10,33 грн, что на 0,30 больше по сравнению с ноябрем. В магазинах цены варьируются: Megamarket – 16,20, Auchan – 7,90, Metro – 6,90. Незначительное повышение связано с сезонным дефицитом, а также с колебанием спроса.

Аналитики объясняют, что удорожание продуктов в Кривом Роге – это комплексное явление, на которое влияют не только внутренние экономические факторы, но и глобальные колебания цен на энергоносители и логистические затраты. Потребителям советуют сравнивать цены в разных сетях и обращать внимание на локальные предложения, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

