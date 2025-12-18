Подорожчання продуктів у Дніпрі найбільше впливає на бюджет сімей.

Подорожчання продуктів у Дніпрі продовжує впливати на споживчий кошик мешканців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Дані моніторингу показують підвищення вартості картоплі, круп, молочних продуктів та масла.

Овочі

Картопля рожева 1 кг наразі в середньому коштує 23,75 грн. У мережі Auchan вона продається за 17,50, Novus пропонує 29,99. Порівняно з листопадом, середній цінник зріс на 0,30. Ціна залишається досить варіативною залежно від магазину, що впливає на вибір споживачів.

Молочні продукти та масло

Масло «Селянське» 72,5% (200 гр) подорожчало до 120,23 грн. Auchan встановив цінник 114, Megamarket — 121,70, Metro — 125. Зростання середньої вартості за місяць склало 2,18 гривні. Стабільно підвищуються розцінки на гречку: середня вартість 1 кг — 45,13, зростання за місяць — 1,56. Auchan пропонує 38,30, Megamarket — 56,20, Novus — 40,89.

Бакалія

Гречка демонструє помірне підвищення вартості, що відображає загальну тенденцію подорожчання основних круп. Середні розцінки за місяць поступово зростали, досягаючи стабільного рівня в останні дні спостережень.

Аналіз тенденцій

Експерти пояснюють підвищення цін сезонними коливаннями, логістичними витратами та попитом на товари. Подорожчання продуктів у Дніпрі найбільше впливає на бюджет сімей із середнім та нижчим рівнем доходу. Споживачам радять планувати закупівлі, порівнювати ціни в різних мережах і звертати увагу на акційні пропозиції.

Висновок

Отже, жителі міста вже відчувають зростання витрат на харчування. Контроль за цінами та розумне планування закупівель залишаються важливими інструментами економії для домогосподарств.

