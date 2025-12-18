Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 19 грудня має плановий характер і пов’язаний з обслуговуванням інфраструктури.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 19 грудня оприлюднили енергетики через заплановані технічні роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають у ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Тимчасові знеструмлення торкнуться кількох населених пунктів регіону.

У Дніпрі 19 грудня з 08:00 до 17:00 електропостачання припинять на вулиці Данила Нечая. Обмеження стосуються будинків №4, 6, 8 та 19Н.

Аналогічні заходи заплановані у Жовтих Водах. У той самий часовий проміжок без напруги залишаться абоненти за адресами на вулиці Данила Нечая — 4, 6, 8 і 19Н.

Найбільший обсяг робіт проведуть у Криворізькому районі. У селі Надія з 08:00 до 17:00 світло буде відсутнє на низці вулиць, зокрема Виноградній, Вишневій, Зеленій, Каштановій, Лісній, Молоді, Молодіжній, Садовій, Тараса Шевченка, Тополиній, Цвітній, Центральній та Шкільній, а також на Кіровоградському шосе. Перелік охоплює як поодинокі будинки, так і значні житлові масиви.

Енергетики зазначають, що графік відключення світла в Дніпропетровській області на 19 грудня має плановий характер і пов’язаний з обслуговуванням інфраструктури. Жителів просять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування дня.

Мешканцям радять завчасно зарядити мобільні пристрої, підготувати альтернативні джерела освітлення та перевірити роботу побутових приладів після відновлення подачі електроенергії. Підприємствам і установам рекомендують скоригувати робочі процеси з урахуванням запланованих робіт. Енергетики наголошують, що дотримання графіка дозволить завершити технічні заходи у визначені терміни.

