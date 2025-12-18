Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спостерігається на вітчизняні товари, що зумовлене низкою факторів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив директор Інституту картоплярства Микола Фурдига.

За оцінками фахівців, обсяги зібраної продукції будуть значно вищими, що зумовлено насамперед розширенням виробничих площ під цією культурою у середніх та великих аграрних господарствах. Водночас для дрібних фермерів та домогосподарств вирощування картоплі поступово втрачає економічну доцільність через високу трудомісткість і низьку рентабельність.

За його словами, загальний валовий збір цього року буде приблизно на 50% більшим, ніж торік. Такий результат став можливим завдяки одразу двом ключовим чинникам. По-перше, площі, відведені під вирощування картоплі, збільшилися на 25%. По-друге, сприятливі погодні умови забезпечили додаткове зростання врожайності ще на 25%.

Микола Фурдига також звернув увагу на зміну цінової ситуації на ринку. За його даними, середня відпускна ціна картоплі з господарств наразі становить близько 8 гривень за кілограм, тоді як у минулому році цей показник сягав 20 гривень за кілограм. Таким чином, збільшення пропозиції на внутрішньому ринку вже призвело до суттєвого здешевлення продукції для споживачів.

Водночас частка вітчизняних сортів картоплі на українському ринку залишається відносно невеликою і становить лише 10–12%, саме в цьому сегменті спостерігається дефіцит продуктів у Дніпропетровській області. Це пов’язано з тим, що такі сорти переважно вирощують дрібні фермери, для яких виробництво стає все менш вигідним. Зростання витрат на працю та відсутність достатніх ресурсів для зберігання врожаю змушують домогосподарства скорочувати обсяги виробництва або взагалі відмовлятися від цієї культури.

За оцінками фахівця, зібраного цього року врожаю цілком вистачить для забезпечення внутрішніх потреб країни. Рекордний імпорт картоплі минулого року, який склав 123 тисячі тонн, Микола Фурдига пояснює несприятливими погодними умовами та посухою у 2024 році. Саме через це Україна тоді зібрала значно менший урожай: 17,36 мільйона тонн проти 21,36 мільйона тонн у 2023 році, тобто майже на 4 мільйони тонн менше.

Низький врожай у попередньому сезоні змусив Україну активніше імпортувати картоплю з європейських країн. Окрім традиційних поставок з Єгипту у лютому–березні, значну частину імпорту в грошовому вираженні забезпечила Польща, яка надала понад третину всієї завезеної продукції.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

