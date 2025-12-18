Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно та охоплює дедалі більше сімей.

У Кривому Розі стартував проєкт, що забезпечує гуманітарну допомогу для ВПО у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується волонтерським центром «Вільні разом» і передбачає видачу безкоштовних продуктових наборів першої необхідності переселенцям та найбільш вразливим категоріям населення.

Пріоритет надають тим, хто раніше не користувався цією підтримкою або звертався за нею до серпня 2025 року. Це дозволяє розподіляти ресурси максимально справедливо та охоплювати найбільш потребуючі сім’ї.

Щодня центр приймає до 150 домогосподарств. Таке обмеження зменшує черги, робить процес видачі організованим та безпечним для відвідувачів.

Отримати відповідну допомогу може лише особисто зареєстрований заявник. Передача права іншій людині заборонена, що гарантує прозорість і виключає зловживання.

Варто зауважити, що у набори входять основні продукти, які допомагають переселенцям і пенсіонерам забезпечити себе харчами на певний період. Волонтери підкреслюють, що запасів достатньо для всіх, але нагадують також дотримуватися правил під час отримання такої допомоги.

Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00, у ці години також доступна гаряча лінія для консультацій та запису на прийом. Вихідні дні — субота та неділя.

Завдяки співпраці з міжнародною організацією Global Empowerment Mission було забезпечено 190 родин 221 продуктовим набором. Волонтери відзначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно та охоплює дедалі більше сімей, які потребують підтримки.

