Подорожание продуктов в Днепре продолжает оказывать влияние на потребительскую корзину жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Данные мониторинга показывают повышение стоимости картофеля, крупы, молочных продуктов и масла.

Овощи

Картофель розовый 1 кг сейчас в среднем стоит 23,75 грн. В сети Auchan она продается по 17,50, Novus предлагает 29,99. По сравнению с ноябрем средний ценник вырос на 0,30. Цена остается достаточно вариативной в зависимости от магазина, влияющего на выбор потребителей.

Молочные продукты и масло

Масло «Крестьянское» 72,5% (200 гр) подорожало до 120,23 грн. Auchan установил ценник 114, Megamarket – 121,70, Metro – 125. Рост средней стоимости за месяц составил 2,18 гривны. Стабильно повышаются расценки на гречку: средняя стоимость 1 кг – 45,13, ​​рост за месяц – 1,56. Auchan предлагает 38,30, Megamarket – 56,20, Novus – 40,89.

Бакалея

Гречко демонстрирует умеренное повышение стоимости, что отражает общую тенденцию удорожания основных круп. Средние цены за месяц постепенно росли, достигая стабильного уровня в последние дни наблюдений.

Анализ тенденций

Эксперты объясняют повышение цен сезонными колебаниями, логистическими издержками и спросом на товары. Подорожание продуктов в Днепре больше всего влияет на бюджет семей со средним и более низким уровнем дохода. Потребителям советуют планировать закупки, сравнивать цены в разных сетях и обращать внимание на акционные предложения.

Итак, жители города уже ощущают рост расходов на питание. Контроль цен и разумное планирование закупок остаются важными инструментами экономии для домохозяйств.

