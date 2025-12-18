Гуманітарна допомога надається у вигляді різних безоплатних послуг та безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

Підтримку можна отримати у Кривому Розі. У місті центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вул. Героїв АТО, 11. Графік роботи — щодня, крім неділі, з 8:00 до 18:00.

Гуманітарна допомога охоплює надання безкоштовних продовольчих наборів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Кривому Розі, а також засобів гігієни й речей першої необхідності. Особливу увагу приділяє підтримці соціально вразливих категорій — людей похилого віку, родин із дітьми, а також осіб з інвалідністю.

Психологічна підтримка є ще одним важливим напрямом роботи. Кваліфіковані фахівці допомагають людям впоратися з наслідками стресу, втрат і травматичних подій, сприяють відновленню внутрішньої рівноваги, емоційної стабільності та життєвих сил. Індивідуальні та групові консультації дають можливість адаптуватися до нових умов життя.

Юридичні консультації спрямовані на вирішення широкого кола питань — від відновлення втрачених документів до оформлення соціальних виплат і компенсацій. Фахівці допомагають підготувати заяви для отримання державної допомоги або компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло, що особливо актуально для постраждалих від бойових дій.

Медична допомога включає первинні огляди, консультації лікарів різних напрямів і надання рекомендацій щодо подальшого лікування. За потреби відвідувачам можуть безкоштовно видавати необхідні медикаменти або направлення до профільних спеціалістів.

Центр також активно працює у напрямі сприяння працевлаштуванню. Крім цього, центр активно розвиває напрям організації дозвілля. Проводяться заходи для дітей, молоді та дорослих.

