В городе Днепре есть новые возможности для ищущих работу для пенсионеров, чтобы сочетать заработок и социальную активность.

Среди вариантов работы для пенсионеров в Днепре есть как технические позиции, так и в сфере обслуживания, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на сайте work.ua есть работа для пенсионеров в Днепре на заре электрика в Жилищно-Сервисной Компании «Проспект».

Работники будут отвечать за ремонт и обслуживание электросетей в многоквартирных домах, без работ внутри квартиры. Основная задача состоит в диагностике неисправностей, замене деталей и настройке систем.

График стандартный: с 08:00 до 17:00 или возможен индивидуальный режим, а за аварийные ремонты предусмотрена доплата. Для этой позиции важен опыт одного года, знание современных технологий и умение взаимодействовать с инструментами. Преимуществом будет наличие водительских прав и собственного автомобиля.

Также работа для пенсионеров в Днепре доступна в сфере розничной торговли, где VARUS ищет продавца-консультанта. Здесь не обязателен предыдущий опыт.

Еще один вариант – вакансия грузчика-комплектовщика в компании «Генезис-Украина Инжиниринг», где предлагают дневные и ночные смены, своевременную оплату, доставку на работу и возможное проживание на территории.

Поэтому предложения для трудоустройства охватывают несколько сфер, что позволяет найти то, что нравится работнику. Следует смело идти на желаемую позицию, ведь повсюду готовы обучать и поддерживать тех, кто пока не слишком компетентен в данной сфере.

