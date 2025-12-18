Дефицит продуктов в Днепропетровской области наблюдается на отечественных товарах, что обусловлено рядом факторов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил директор Института картофелеводства Николай Фурдыга.

По оценкам специалистов, объемы собранной продукции будут значительно выше, что обусловлено, прежде всего, расширением производственных площадей под этой культурой в средних и крупных аграрных хозяйствах. В то же время, для мелких фермеров и домохозяйств выращивание картофеля постепенно теряет экономическую целесообразность из-за высокой трудоемкости и низкой рентабельности.

По его словам, общий валовой сбор в этом году будет примерно на 50% больше, чем в прошлом. Такой результат стал возможным благодаря двум ключевым факторам. Во-первых, площади, отведенные под выращивание картофеля, увеличились на 25%. Во-вторых, благоприятные погодные условия обеспечили дополнительный рост урожайности еще на 25%.

Николай Фурдыга также обратил внимание на изменение ценовой ситуации на рынке. По его данным, средняя отпускная цена картофеля по хозяйствам сейчас составляет около 8 гривен за килограмм, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 20 гривен за килограмм. Таким образом, увеличение предложения на внутреннем рынке уже привело к существенному удешевлению продукции для потребителей.

В то же время, доля отечественных сортов картофеля на украинском рынке остается относительно небольшой и составляет лишь 10–12%, именно в этом сегменте наблюдается дефицит продуктов в Днепропетровской области. Это связано с тем, что такие сорта преимущественно выращивают мелкие фермеры, для которых производство становится все менее выгодным. Рост затрат на труд и отсутствие достаточных ресурсов для хранения урожая заставляют домохозяйства сокращать объемы производства или вообще отказываться от этой культуры.

По оценкам специалиста, собранного в этом году урожая хватит для обеспечения внутренних потребностей страны. Рекордный импорт картофеля в прошлом году, который составил 123 тысяч тонн, Николай Фурдига объясняет неблагоприятными погодными условиями и засухой в 2024 году. Именно поэтому Украина тогда собрала значительно меньший урожай: 17,36 миллиона тонн против 21,36 миллиона тонн в 2023 году, то есть почти на 4 миллиона тонн меньше.

Низкий урожай в прошлом сезоне заставил Украину активнее импортировать картофель из европейских стран. Кроме традиционных поставок из Египта в феврале-марте, значительную часть импорта в денежном выражении обеспечила Польша, предоставившая более трети всей ввезенной продукции.

