Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно и постепенно охватывает все больше семей, нуждающихся в поддержке.

В Кривом Роге начался проект, обеспечивающий гуманитарную помощь для ВПЛ, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется волонтерским центром «Свободные вместе» и предусматривает выдачу продуктовых наборов первой необходимости переселенцам и наиболее уязвимым категориям населения.

Приоритет оказывают тем, кто раньше не получал пособия или обращался за ним до августа 2025 года. Это позволяет справедливо распределять ресурсы и охватывать максимально нуждающиеся семьи.

Ежедневно центр обслуживает до 150 домохозяйств. Ограничение уменьшает очереди и делает процесс выдачи организованным и безопасным для посетителей.

Получить помощь может только зарегистрированный заявитель. Передача права другому человеку запрещена, что гарантирует прозрачность и предотвращает злоупотребления.

В наборы входят основные продукты, достаточные для обеспечения питания на определенный период. Волонтеры подчеркивают, что запасов хватает для всех, но призывают соблюдать правила при получении поддержки.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В эти часы также доступна горячая линия для консультаций и записи на прием. Выходные – суббота и воскресенье.

Благодаря сотрудничеству с международной организацией Global Empowerment Mission уже обеспечено 190 семей 221 продуктовым набором. Волонтеры отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно и постепенно охватывает все больше семей, нуждающихся в поддержке.

Жители города могут обращаться в центр в любой рабочий день, чтобы получить помощь и консультации по доступным ресурсам.

