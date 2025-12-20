Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається послідовно та поступово охоплює нові сім’ї.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі стала доступною в межах нового міського проєкту, який реалізує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку переселенців і мешканців громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують базових продуктів харчування.

Організатори зазначають, що пріоритет під час видачі надається людям, котрі раніше не користувалися подібною підтримкою або зверталися по неї до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти ресурси між тими, хто має найбільшу потребу.

Щодня пункт прийому обслуговує до 150 домогосподарств. Встановлений ліміт допомагає уникати скупчень, скорочує час очікування та забезпечує впорядкований процес.

Отримання наборів можливе лише за особистої присутності зареєстрованого заявника. Передача права третім особам не допускається, що знижує ризики зловживань і забезпечує прозорість роботи.

Продуктові пакети містять найнеобхідніші позиції для харчування протягом визначеного періоду. Волонтери наголошують, що запасів достатньо, однак просять дотримуватися встановлених правил.

Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У цей час діє телефонна лінія для попередніх консультацій і запису. У вихідні прийом не проводиться.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission уже передано 221 продуктовий набір для 190 родин. У центрі підкреслюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається послідовно та поступово охоплює нові сім’ї.

Мешканці міста можуть звертатися до волонтерського осередку в робочі дні, щоб отримати підтримку та дізнатися про інші доступні можливості.

