Гуманитарная помощь ВПО в Кривом Роге предоставляется последовательно и постепенно охватывает новые семьи.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стала доступна в рамках нового городского проекта, который реализует волонтерский центр «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку переселенцев и жителей общины, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в базовых продуктах питания.

Организаторы отмечают, что приоритет при выдаче предоставляется людям, которые ранее не пользовались подобной поддержкой или обращались за ней до августа 2025 года. Такой подход позволяет равномерно распределять ресурсы между нуждающимися.

Ежедневно пункт приема обслуживает до 150 домохозяйств. Установленный лимит помогает избегать скоплений, сокращает время ожидания и обеспечивает упорядоченный процесс.

Получение наборов возможно только при личном присутствии зарегистрированного заявителя. Передача права третьим лицам не допускается, что снижает риск злоупотреблений и обеспечивает прозрачность работы.

Продуктовые пакеты содержат самые необходимые позиции в питании в течение определенного периода. Волонтеры отмечают, что запасов достаточно, однако просят соблюдать установленные правила.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В настоящее время действует телефонная линия для предварительных консультаций и записи. В выходные прием не производится.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый набор для 190 семей. В центре подчеркивают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется последовательно и постепенно охватывает новые семьи.

Жители города могут обращаться в волонтерскую ячейку в рабочие дни, чтобы получить поддержку и узнать о других доступных возможностях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.