Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається тим, хто вимушено залишив свою домівку через війну.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає державну допомогу у вигляді тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Кожна сім’я чи окрема особа може отримати помешкання за місцем фактичного проживання на строк до 1 року з можливістю продовження, якщо немає змоги знайти власний дах над головою.

Мінімальна площа визначена на рівні 6 квадратних метрів на людину, а рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області ухвалюється на підставі бальної системи оцінювання потреби.

Першочергове право на отримання помешкання мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чий будинок чи квартира зройновані або сталм непридатними для проживання через війну.

Програма гарантує базові умови для комфортного проживання переселенців, включаючи безпечні приміщення та можливість самостійного приготування їжі.

Крім того, передбачена допомога у веденні домашнього господарства та підтримка у соціальній адаптації. Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області допомагає переселенцям стабілізувати життя і відчути себе в безпеці.

Щоб скористатися цією можливістю, громадянам потрібно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської чи міської ради або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа, присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та контроль за розподілом помешкань.

