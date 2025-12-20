Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется тем, кто вынужденно покинул свой дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает государственную помощь в виде временного проживания, сообщает Politeka.

Каждая семья или отдельное лицо могут получить жилище по месту фактического проживания на срок до 1 года с возможностью продления, если нет возможности найти собственную крышу над головой.

Минимальная площадь определена на уровне 6 квадратных метров на человека, а решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области принимается на основании балльной системы оценки потребности.

Первоочередное право на получение жилища имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом или квартира сооружены или непригодны для проживания из-за войны.

Программа гарантирует основные условия для комфортного проживания переселенцев, включая безопасные помещения и возможность самостоятельного приготовления пищи.

Кроме того, предусмотрена помощь в ведении домашнего хозяйства и поддержка социальной адаптации. Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области помогает переселенцам стабилизировать жизнь и почувствовать себя в безопасности.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, гражданам нужно встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе сельского или городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью заводится учетное дело, присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация и контроль за распределением жилищ.

