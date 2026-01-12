Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області надають переселенцям у межах гуманітарної підтримки, повідомляє Politeka.

У Дніпропетровському регіоні внутрішньо переміщені особи можуть отримати продуктові набори, повідомляє благодійний фонд «Аваліст».

Ініціатива спрямована на тих, хто опинився в складних умовах життя, особливо в прифронтових районах.

У Павлоградському районі триває видача індивідуальних наборів, сформованих з урахуванням потреб людей, які перебувають в укриттях або обмежені у можливості повноцінно готувати їжу. Всі продукти мають тривалий термін зберігання, не потребують спеціальних умов і можуть забезпечити базове харчування в екстрених ситуаціях, коли доступ до магазинів або кухонного обладнання ускладнений. Саме так організовано безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області.

Допомога надається переселенцям, які фактично проживають на території району. Перевага надається тим, хто перемістився з серпня 2025 року та потребує першочергової підтримки.

Для отримання набору необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Заявникам слід заповнити коротку електронну анкету та надати довідку ВПО 2025 року з актуальним місцем проживання, паспорт або ID-картку з витягом про реєстрацію, а також ідентифікаційний номер платника податків.

Організатори також наголошують, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. Після перевірки поданих даних спеціаліст зв’яжеться з відібраними заявниками та надасть інформацію про порядок отримання продуктового набору.

