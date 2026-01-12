Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляют переселенцам в рамках гуманитарной поддержки, сообщает Politeka.

В Днепропетровском регионе внутренне перемещенные могут получить продуктовые наборы, сообщает благотворительный фонд «Авалист».

Инициатива направлена ​​на оказавшихся в сложных условиях жизни, особенно в прифронтовых районах.

В Павлоградском районе продолжается выдача индивидуальных наборов, сформированных с учетом потребностей людей, находящихся в укрытиях или ограниченных по возможности полноценно готовить еду. Все продукты имеют длительный срок хранения, не требуют специальных условий и могут обеспечить базовое питание в экстренных ситуациях, когда доступ к магазинам или кухонному оборудованию затруднен. Именно так организованы бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области.

Помощь оказывается переселенцам, фактически проживающим на территории района. Предпочтение отдается тем, кто переместился с августа 2025 года и нуждается в первоочередной поддержке.

Для получения набора необходимо пройти предварительную онлайн- регистрацию . Заявителям следует заполнить краткую электронную анкету и предоставить справку ВПЛ 2025 года с актуальным местожительством, паспорт или ID-карту с выпиской о регистрации, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Организаторы также отмечают, что заполнение анкеты не гарантирует получение помощи. После проверки данных специалист свяжется с отобранными заявителями и предоставит информацию о порядке получения продуктового набора.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.