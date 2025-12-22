Работа для пенсионеров в Днепре становится доступнее благодаря новым вакансиям, сообщает Politeka

В Днепре открываются многочисленные предложения для пенсионеров в разных областях занятости, сообщает Politeka. Актуальные вакансии публикует платформа Work.ua , где можно ознакомиться с условиями, заработком и требованиями для кандидатов.

В сфере ресторанного бизнеса предлагают работу в МакДональдсе Юкрейн. Работники могут рассчитывать на обучение на месте без требований к предыдущему опыту. Основные обязанности включают приготовление блюд, формирование заказов, обслуживание гостей и поддержку чистоты в помещении. Оплата труда составляет 136,88 грн. за час до отчисления налогов, а средний заработок достигает 24 516 грн. с учетом бонусов.

В торговом секторе сеть супермаркетов VARUS ищет продавцов-консультантов. Обязанности включают консультирование покупателей, работу с кассой, учет товаров и взаимодействие с коллегами для обеспечения качественного обслуживания. Опыт не обязателен, обучение проводится непосредственно на рабочем месте. Зарплата для пенсионеров в Днепре на этих позициях варьируется от 16300 до 18000 грн.

Также есть вакансии в промышленности. Металлургические предприятия ищут машинистов крана, предлагая оплату труда после налогообложения от 20800 до 22800 грн.

Таким образом, работа для пенсионеров в Днепре охватывает разные направления: от ресторанного обслуживания и торговли до промышленного производства, обеспечивая стабильный доход и возможность оставаться активными на рынке труда.

Заинтересованные могут выбрать вакансию в соответствии с собственными способностями и графиком, получая поддержку на рабочем месте и доступ к обучению для быстрой адаптации.

