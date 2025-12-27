В Днепре введена новая система оплаты проезда, позволяющая пользоваться электронными способами расчета за билеты, сообщает Politeka.

Данную информацию предоставляют на странице "еДнепр".

Информация опубликована на официальной странице ednipro в Инстаграмме.

Теперь пассажиры могут оплачивать поездки через приложение «єДніпро», используя бесконтактные методы. Доступны варианты – QR-коды, абонементы, а также Apple Pay и Google Pay. Такая инновация призвана сократить очереди при входе в транспорт и упростить процесс покупки билетов.

Чтобы система работала стабильно, пользователям советуют обновить приложение к последней версии и повторно авторизироваться по телефону. Задержки в оплате обычно возникают именно из-за пропуска этих шагов. После выполнения рекомендаций оплата производится быстро и безопасно.

Приложение предлагает два способа проведения платежей. Первый – через QR-код на главной странице: пользователь активирует «QR-scanner», отсканировав код в транспорте, после чего выбирает Apple Pay или Google Pay. Второй – через сервис «Транспорт», где можно сканировать код или приобрести «Мой проездной» для абонементных поездок. Оба метода обеспечивают защиту персональных данных и скорость операций, а также позволяют просматривать историю поездок.

Сервис совместим с актуальными версиями iOS и Android на современных устройствах. Местным жителям рекомендуют ознакомиться со всеми функциями приложения, проверить интернет-соединения и подготовить платежные средства. Такие подготовительные меры гарантируют, что использование новой системы оплаты проезда в Днепре будет максимально удобным и беспроблемным.

