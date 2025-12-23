Прогноз погоды на неделю в Днепре также учитывает возможность временных оттепелей, особенно в середине недели.

Метеорологи обнародовали прогноз погоды на неделю в Днепре, ожидая резких колебаний температуры и локальных осадков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Холоднее всего будет в выходные, когда столбик термометра опустится до -8°C.

Среда, 24 декабря, начнется с мороза до 0°C, ветер северо-восточный, скорость порывов до 7 м/с. Осадков почти не ожидается. В четверг температура останется на нулевой отметке, а направление воздушных потоков изменится на западное с порывами до 6 м/с.

Пятница и суббота принесут резкое похолодание. Температура упадет до -7°C ночью, потоки воздуха усилятся до 12-14 м/с. Осадки возможны в виде мокрого снега и дождя, общее количество осадков составит от 5,3 до 2,8 мм.

28 декабря, также будет холодная, температурные показатели до -4°C днем, а ветер юго-западный с порывами до 10 м/с. Осадки в жидком эквиваленте составят 0,8 мм. В понедельник прогноз предполагает небольшой снег с накоплением до 1,3 мм, ветер сохранится в южном направлении.

Всю неделю температура днем ​​колеблется от -8°C до +2°C, ночью - от -8°C до -1°C. Воздушные потоки местами будут усиливаться, что может создавать ощущение более сильного мороза.

Прогноз погоды на неделю в Днепре также учитывает возможность временных оттепелей, особенно в середине недели. Жителям советуют утеплиться, заботиться о безопасном передвижении по городу и учитывать порывы ветра при планировании прогулок или поездок.

Метеорологи советуют следить за изменениями погоды в течение недели и планировать заранее активности на открытом воздухе.

